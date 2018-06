Diego Maradona carga contra Kun Agüero: "No está para jugar 90 minutos"

(Maradona. Reuters)



La leyenda argentina Diego Maradona volvió a la carga contra la Selección albiceleste, luego de criticar el sábado a Jorge Sampaoli tras el 1-1 ante Islandia, al considerar que Sergio Agüero "no está para 90 minutos".



"Creo que el Kun no está para 90 minutos. Creo que el Kun, si entra de nuevo de titular, lo vamos a quemar para todo el campeonato", dijo Maradona desde Moscú en su programa "De La Mano Del Diez", para la cadena venezolana Telesur.



"Creo que ahí está la clave de (Cristian) Pavón y el Pipa Higuaín, para tirarle un centro y que alguien cabecee con la celeste y blanca y no que todas vengan rechazadas", añadió.



Agüero está separado de una de las hijas de Maradona, Gianinna, con la que tiene un hijo, Benjamín.

(Agüero y Messi - Selección argentina. NA)





A pesar de las críticas, el "Kun" fue el autor del tanto frente a Islandia gracias a una magistral maniobra que rescató un punto para su equipo.

"Argentina tiene que agarrar su camino, el propio. Ojalá que haga cambios. Me encanta Pavón", señaló Maradona.



El sábado, "Pelusa" había dicho que "jugando así, Sampaoli no puede volver a Argentina, es una vergüenza".



"No tener una jugada preparada sabiendo que Islandia medía 1m90, sacó los córners a cabecear... Me parece que hay un enojo general dentro del equipo (...) Viéndolo a Messi dentro de la cancha la verdad que estaba bastante caliente. Caliente como lo estaría yo", dijo Maradona en su programa "De La Mano Del Diez", para la cadena venezolana Telesur.



La leyenda albiceleste no dudó en salir en defensa de Messi, criticado por su actuación en el encuentro.



"Yo no le echo la culpa a los jugadores. Yo sí le puedo echar la culpa al no trabajo. Argentina hoy no hizo una sobreposición cuando tenía la pelota un jugador que venía por la línea. Por eso creo que no hay trabajo", apuntó el capitán albiceleste campeón en el Mundial de México 1986.