Mundial Rusia 2018: Diego Maradona se mostró eufórico alentando a la Selección

(Fotos: Reuters)

Diego Maradona se mostró eufórico este jueves desde los palcos del estadio Niznhy Nóvgorod donde la Selección Nacional enfrenta a Croacia por seguir su camino en el Grupo D del Mundial de Rusia 2018.



Esta semana, el astro futbolístico se mostró crítico ante el seleccionado nacional al considerar que "Argentina tiene que encontrar el rumbo" en Rusia-2018 y, afirmó que "está en deuda más que nada con sí misma".

El ex jugador albiceleste también cargó en días previos contra el atacante Sergio Agüero, de quien dijo que "no está para 90 minutos", y contra el seleccionador Jorge Sampaoli al señalar que "jugando así no puede volver a Argentina, es una vergüenza".



A pesar de las críticas, el diez se presentó en el estadio y desde el inicio calentó la hinchada al grito de "huevo, huevo, huevo" y con la camiseta número 10 de Lionel Messi en sus manos.