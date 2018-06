Rusia 2018: el extraño gesto de Messi mientras sonaba el Himno Nacional en la previa con Croacia

Poco antes de comenzar el partido frente a Croacia, en el momento del Himno Nacional para ser excatos, Lionel Messi fue tomado por las cámaras que televisan el Mundial de Rusia tapándose la cara.



La imagen del capitán argentino recorrió el mundo entero y en nuestro país, las repercusiones a través de las redes sociales no se hicieron esperar.



"Si esa es la cara de Messi al escuchar su himno, no me puedo imaginar lo mucho que sufre al ver que nadie hace nada y que esperan que él solito los lleve a ganar la Copa del Mundo", fueron algunos de los comentarios.



"Por Dios, la cara de #Messi en el momento del himno!! Cuánta presión tiene encima, se le nota!!, expresaba otro usuario.