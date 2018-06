Rusia 2018: después del papelón mundial de Argentina, explotaron los memes

La Selección argentina dio este jueves una muestra más de su bajo nivel individual y colectivo, al caer goleado 3-0 frente a Croacia y quedar dependiendo de un milagro para seguir en el Mundial de Rusia 2018.



Luego de la derrota, llegó el momento de los memes que rápidamente se hicieron virales entre los usuarios de las redes sociales y de los que no se salvó nadie! Mirá: