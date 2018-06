Jorge Sampaoli: "La derrota fue responsabilidad mía"

El entrenador de la Selección argentina Jorge Sampaoli señaló que es el "responsable" de la derrota sufrida ante Croacia y dijo que si lo hubiera "planeado" de otra manera "hubiera salido mejor".



"Soy el responsable de tomar las decisiones. La clave de la derrota tiene que ver con responsabilidades mías. A lo mejor planteado de otra forma hubiera salido mejor", reveló.



Además dijo: "No considero que haya que machacarle la responsabilidad a (Wilfredo) Caballero. Yo estaba muy esperanzado, estoy muy dolido por la derrota y seguramente no habré leído el partido como correspondía".

Your browser does not support the video element.