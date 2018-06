Alemania, eliminado del Mundial de Rusia 2018 tras perder con Corea

(Foto: Reuters)

El campeón defensor Alemania (ganaron el Mundial de Brasil 2014) sufrió este miércoles una sorprendente eliminación en la fase inicial del Mundial al caer 2-0 ante Corea del Sur y quedar tercera en el Grupo F, detrás de Suecia y México.

Alemania, que no se despedía de una Copa del Mundo en primera ronda desde 1938, fue una sombra del equipo dominante que se consagró hace cuatro años, y nunca le encontró la vuelta a sus tres partidos de la fase de grupos.

Kim Young-gwon marcó el 1-0 en el tiempo de descuento, y Son Heung-min sentenció al elenco germano casi en el último segundo.

Alemania mostró ante el elenco asiático los mismos problemas de sus otros dos partidos, y jamás dominó las acciones.

Con el correr de los minutos aumentó la presión pero no pudo anotar ante un ordenado equipo surcoreano que lo noqueó en el final.

Así está la tabla de posiciones: