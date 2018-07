Todos contra Elisa Carrió: la oposición, Peña y hasta un mozo

La líder de la Coalición Cívica - ARI, la diputada Elisa Carrió, siempre es el centro de la polémica con sus declaraciones. Y esta vez no fue la excepción. Sobre todo tras sus dichos sobre Mauricio Macri, del que dijo que impulsó el debate por la despenalización del aborto por pura conveniencia y porque "le dijeron que ganaba el 'no' por amplia mayoría y (le comunicaron) una necesidad de debatirlo que no existía".

Las reacciones no demoraron mucho en llegar y uno de los primeros fue Marcos Peña, el jefe de Gabinete de ministros del Gobierno nacional.

"Son opiniones de ella. La decisión del Presidente fue por la convicción de la necesidad de dar un diálogo democrático", dijo Peña y agregó que el oficialismo quiso "canalizar un debate parlamentario que estaba pendiente en 35 años en democracia, bajo el liderazgo del Presidente".

Pero de todos modos, Peña trató al mismo tiempo de minimizar la cuestión asegurando que Carrió "habla desde su postura individual, como todo Cambiemos".

"Lo que me parece más importante es la valoración de un debate muy respetuoso que tiene que seguir en ese tono, respetando las distintas posturas y buscando el consenso necesario no solo para la discusión de la ley sino para los otros muchos temas que surgieron como el tema de educación sexual", afirmó sobre el tema Marcos Peña.

Sin embargo, la diputada contribuyó a subir el tono de la polémica durante una entrevista televisiva cuando propuso a la "clase media y media alta" que "de propinas" como forma de evitar que la crisis llegue a los más vulnerables.

"Yo sé que hay una desesperanza y que el impacto (de la crisis económica) es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, es que dé propinas", opinó Carrió.

Otro de los que reaccionaron a los dichos de Carrió, fue el diputado de Unidad Ciudadana, Leopoldo Moreau. Dijo el legislador al respecto: "Carrió propone como política social que la clase media 'no deje de dar propinas'. También la clase alta le podría dar 'propinas' a la media. E incluso podríamos pedirle al FMI que dé ´propinas´ a toda la sociedad. Teníamos una dirigente política de fuste y no lo sabíamos". Así se expresó en su cuenta personal de Twitter.

También se expresó Alberto Fernández, el ex ministro K: "Qué interesante el modo que encontró Carrió para sobrellevar la patética crisis que han creado. Ya no sé si ha perdido todo contacto con la realidad o si su cinismo es enorme. Vergüenza". También se expresó la referente del Frente de Izquierda Myriam Bregman, quien ironizó: "Pueden saquear el país, pero den propina...".

Sin embargo, las críticas a Carrió por sus comentarios, no se limitaron al ámbito político -sobre todo de la oposición- sino que también tuvo como protagonista a la gente común y corriente. Se trata de lo que dijo al respecto un mozo de la ciudad de La Plata, quien recordó haber atendido a la diputada Carrió.

Dijo el mozo del Bar Drack, de La Plata: "No se comportó muy bien con el tema de la propina. Por lo menos acá se deja un 10 por ciento de propina: ella hizo un buen gasto y me dejó cinco pesos y algunas monedas. Me sentía bastante indignado en el momento".