Trampa para automovilistas en radar de control de velocidad en Maipú

El hecho sucedió en la ruta a la altura de la localidad bonaerense de Maipú, cuando un automovilista grabó un video denunciando a un radar móvil de la Municipalidad de Maipú, autorizado por la Dirección de Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires, con muchas y serias irregularidades a la hora de hacer los controles.

Todo comenzó cuando el hombre que conducía un vehículo se dio cuenta de que había dos carteles de velocidad permitida, uno que marcaba 80 km/h. y otro que marcaba una máxima de 60 km/h., ambos separados por unos pocos metros entre sí y muy cercanos a un vehículo con radar de fiscalización de velocidad a la vera de la ruta.

"Acá en Maipú hay fiscalización de velocidad pero todavía no entiendo qué cartel hay que usar. Si el de 60 o el de 80. Qué hijos de puta", dice el hombre que registró la situación con su teléfono celular.

"¿Qué cartel hay que usar, el de 60 o el de 80?" preguntó el automovilista a dos empleados que estaban dentro del móvil operando el radar.

"El de 80 señor", se escucha que responden desde el interior del vehículo. El hombre retrucó: "¿Entonces por qué pusieron el de 60?" y en ese momento recibió una respuesta insólita: "Nos habremos confundido. Pusiste mal el cartel", se escucha decir desde dentro de la camioneta de Seguridad Vial bonaerense.

"Escuchame, el error de ustedes es bolsillo nuestro. El error de ustedes acá en Maipú es platita nuestra", le recrimina el automovilista a los dos operarios quienes al ver que grababa un video decidieron no responder más preguntas. "Ah, otra cosa, ¡viste con los dos autos que pasaron anteriormente? Casi más se matan por la frenada", agrega el hombre que se retiró diciendo: "Chau suerte. Laburen y recauden bien".

El video es revelador sobre las irregularidades.