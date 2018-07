Fiesta, drogas y muerte: la abandonan sin vida en hospital

Una joven de 16 años, identificada simplemente como Valentina, fue abandonada muerta en el Hospital municipal San José, de la localidad bonaerense de Campana. Luego de ser revisada, los médicos finalmente confirmaron que la chica murió por sobredosis.

Efectivos policiales detuvieron a dos hombres de 36 y 40 años de edad que se encuentran acusados de dejar abandonada a la adolescente luego de haberla llevado hasta el hospital, y que luego trataron de huir tras lo cual fueron detenidos.

Tras analizar las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar, los oficiales siguieron a los sospechosos y constataron que llevaron a la chica a un departamento donde vivían.

La Policía bonaerense allanó la vivienda donde fue encontrada gran cantidad de cocaína y elementos que hacen sospechar que podría haber habido abuso sexual.

Los dos implicados quedaron están acusados de brindarle droga a la menor, pero la carátula de la causa podría cambiarse si se comprueba lo del abuso. La investigación se encuentra a cargo del fiscal Matías Ferreiros, titular de la UFI N°2 de Campana.

El padre de la joven habló con los medios en la puerta del hospital donde fue abandonada Valentina y pidió justicia por la muerte de su hija. Dijo no saber quienes son los dos detenidos y sospechados por el hecho.