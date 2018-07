Padre de Valentina: "Mi hija era una nena hermosa, sólo quiero justicia"

El padre de Valentina Urbano, la joven de 16 años que el martes por la mañana fue llevada en un auto al Hospital de Campana donde falleció por sobredosis , habló con Canal 26 y pidió entre lágrimas justicia por la muerte de su hija.



"Lo único que yo sé es que me llamaron al trabajo del Hospital y cuando llegué me dijeron que mi hija falleció", declaró el padre de Valentina.

"Sólo pido que se haga justicia y que no entorpezcan la investigación", añadió.



Más adelante, el hombre pidió entre lágrimas que no "difamen" a su hija porque "era hermosa y una nena espectacular".

"No conozco a los detenidos, no se nada, sólo quiero justicia", remarcó.