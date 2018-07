Liberman sobre la sorpresiva eliminación de Brasil en el Mundial: "Nada es casual en esta Copa"

Martín Liberman analizó la nueva jornada mundialista en su programa "Liberman en Línea" por Canal 26, allí expresó sus pensamientos tras el día en donde Uruguay y sorpresivamente Brasil se despidieron de la competencia.

El periodista deportivo volvió a mencionar a Francia como el gran candidato y lo definió como el "gran animador", resaltando sus cualidades físicas y potencias ofensivas. Mientras que también destacó la preocupante diferencia que hoy el fútbol europeo tiene sobre el sudamericano ya que no quedan candidatos del continente en el Mundial.

