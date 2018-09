Bullying en Santa Fe: le cortaron el pelo a una compañera y viralizaron el video

El hecho quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes, un grupo de estudiantes secundarios le cortaron el pelo a una compañera contra su voluntad, mientras ella se tapaba la cara y lloraba.

Según un medio local, el hecho se habría desencadenado el pasado martes por la tarde en la Escuela de Enseñanza Técnica N°674, de la localidad de San Genaro.



En medio burlas, los compañeros de la víctima le cortaron el pelo mientras ella lloraba. La grabación llegó a las autoridades del establecimiento y deberán evaluar que medidas tomar al respecto. Sobre todo, considerando que los adolescentes se encontraban dentro del aula cuando todo sucedió.

El director de la escuela, Marcelo Bucci, aclaró que se enteró de lo sucedido esa misma tarde, porque la alumna regresó al colegio con su hermana para denunciar el hecho y confirmó que tendrá reuniones con los padres de todos los adolescentes involucrados, así como también con el docente que estaba a cargo del curso.



En ese marco, la familia de la víctima realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría 6ta de San Genaro. Según un informe elaborado a nivel nacional por la ONG "Bullying Sin Fronteras", de los 2.907 casos denunciados en 2017, 377 corresponden a la provincia de Santa Fe, cifra que la colocó tercera en el podio de distritos con más incidentes.

ADVERTIMOS AL LECTOR POR LA SENSIBILIDAD DE LAS IMÁGENES: