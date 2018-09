La rotonda de la muerte: 7 muertos y sin respuestas de la Provincia de Buenos Aires

La rotonda que une las rutas provinciales 6 y 53, o mejor conocida como la Rotonda de la muerte, sigue generando accidentes y ya suman 7 víctimas en los últimos tres meses.

Sin señalización ni líneas divisorias y ni luces, la rotonda es una trampa mortal para los automovilistas que la circulan.

La falta de respuesta de la Provincia de Buenos Aires hace que desde julio se acumulen 13 personas fallecidas por accidentes viales en dicho lugar.

La rotonda divide varios partidos y las quejas de los vecinos se multiplican. Además, bonaerenses de la zona afirman que hay muchos delitos por la falta de iluminación: “A esta zona la llaman el triángulo de los robos”, aseguró uno de ellos en el informe de Andrés Klipphan para Canal 26.