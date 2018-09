Efecto dólar: aumentó la harina, subió el pan

El precio del kilo de pan, uno de los alimentos más consumidos por las familias argentinas, se encareció en la provincia de Buenos Aires como consecuencia de la suba del harina y el ajuste de tarifas.

Leonardo, el dueño de la panadería ubicada en el barrio porteño de Once, reveló a Canal 26 que debieron subir de $55 a $70 el kilo de pan debido al aumento de los insumos y al costo de los servicios.

Your browser does not support the video element.

"Las tarifas fueron aumentando de a poco, el gas pasó $8000 a $12000", afirmó el comerciante. "De luz vinieron $18000 y de agua $15000", detalló.

Más adelante, reveló que debido a los aumentos constantes, la gente ya "no pide pan por kilo, sino por pieza".

Your browser does not support the video element.



"Yo creo que todo tiene un techo, en algún momento esto tiene que parar", añadió.



"El precio de la harina subió un 15%, pero esto ya lo viví, cuando no vendan, bajará", concluyó.