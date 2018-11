Se levantó paro de Aerolíneas: reprograman 243 vuelos que afectaron a unos 30.000 pasajeros

Gremios aeronáuticos de Aerolíneas Argentinas levantaron el paro que este jueves afectó a unos 30.000 pasajeros que quedaron varados. Los 243 vuelos que habían quedado suspendidos por una medida de fuerza comenzaron a reprogramarse en horas de la tarde.

DETALLES DEL CONFLICTO



En el inicio del paro, el vocero de la firma, Marcelo Cantón, había acusado a los sindicatos de estar buscando "generar este caos". En ese sentido, consideraba que se trataba de un hecho "político más que de un reclamo gremial".



En su evaluación, dijo que fue un accionar de los gremios "ilegal" e "ilógico", porque "no fue declarado como medida de fuerza".



En diálogo con los medios, afirmó que "la empresa no es responsable de las pérdidas que provoque una medida de fuerza como esta".



"No hay un reclamo salarial serio y concreto", argumentaba Cantón, y sostenía que la empresa pidió la intervención de la Secretaría de Trabajo en el conflicto.

Unos 200 vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral habían sido cancelados hasta este mediodía en aeropuertos de todo el país, a raíz de una medida de fuerza de los gremios aeronáuticos por reclamos salariales. En horas de la tarde, sumaron 243.

LAS PRIMERAS HORAS DEL CONFLICTO

La situación comenzó a las 07:00 de este jueves. En esas horas, el vocero de Aerolíneas Argentinas, Marcelo Cantón, sostuvo en declaraciones a la prensa que se trató de una "medida de fuerza encubierta y sorpresiva porque no hay un planteo que atender".

Además, admitía que existía un reclamo porque se pague una cláusula gatillo de ajuste por inflación en el pago de los sueldos de octubre que la compañía no reconoce porque entiende "que no corresponde", ya que no es contemplado en el acuerdo paritario obtenido el año pasado.

La medida de fuerza se llevó adelante por los gremios de pilotos (APLA y UALA), así como el personal de tierra agrupado en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), los técnicos de APTA y la Unión del Personal Superior (UPSA).

El viernes último, hubo una medida similar del sexto gremio que agrupa a trabajadores de la empresa, la Asociación de Aeronavegantes (AAA).

Según explicó la línea aérea de bandera en un comunicado, la medida de fuerza consistió en la realización de asambleas en los principales aeropuertos, impidiendo el normal desempeño de tareas.

"Las asambleas buscan afectar el servicio de la compañía", advertía Aerolíneas y afirmaba que por las características de la protesta gremial, las operaciones no podrían normalizarse este jueves en horas tempranas.

Además, aseguró que el reclamo gremial "no fue acompañado de un planteo formal a la compañía, lo que impidió la posibilidad de conversar sobre las diferencias que pudieran plantearse".

Los pasajeros podrán cambiar sus pasajes por otras fechas o destinos durante un lapso de 30 días, a través de la misma vía por la cual los compraron.

