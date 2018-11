Bailando 2018: Julián Serrano y Sofi Morandi no convencieron y se lució Jimena Barón

Tres parejas se presentaron en la pista de ShowMatch en el nuevo ritmo de Precisión. En una noche de puntajes bajos, Jimena Baron fue la excepción y se llevó la mejor nota.

En el inicio del programa, Marcelo presentó el nuevo ritmo del Bailando 2018, la danza de precisión, que tuvo una apertura a cargo de las bailarinas del staff y de CBAction, un grupo de danzas urbanas de Córdoba que maravilló a todos.

Luego, Jimena Baron y Mauro Caiazza levantaron el telón para la competencia con una performance de “Dem Beats”, de Todrick Hall. Previamente, la pareja le confesó a Marcelo que tuvo su primera discusión.

“Es como los juegos de mesa en los que avanzás un casillero, te ilusionás, y después retrocedés siete”, graficó Jimena. “Este ritmo va a ser muy difícil, pero se vio un equipo sólido. Me gustó”, aprobó Ángel De Brito (6) a la hora de las devoluciones. “Noté un par de imprecisiones, pero en general estuvo muy bien”, observó Laura Fernández (8). “Era difícil lo que les tocaba y salieron muy airosos. A Jime le sienta bien este ritmo. No me voló la peluca, pero me gustó mucho”, señaló Florencia Peña (voto secreto). Por su parte, Marcelo Polino (7) lo vio “re bien”, pero de todos modos pidió el BAR. “Jimena estuvo adelantada en casi toda la coreo”, analizó Lourdes Sánchez, razón por la cual decidió bajarles un punto. Total: 20 puntos.

En segundo turno, Julián Serrano y Sofía Morandi apostaron al K-Pop para interpretar el tema “Idol”, de BTS. En la previa, los chicos se divirtieron con el “¿Qué preferís?”, un juego de preguntas comprometedoras.

“Son una de mis parejas favoritas, pero hoy no me gustaron”, reconoció De Brito (3) antes de pedir el BAR. “A mí me encantó, hicieron una hermosa coreografía”, valoró Laurita (8). “Siempre son muy creativos, aunque quizás no fue lo mejor de Sofi. Igual, estuvieron bien”, destacó Flor (voto secreto). “Noté imprecisiones, pero la coreo me gustó”, apuntó Polino (5). En tanto, el BAR encontró “muchas desprolijidades” y por eso les descontó un punto. Total: 15 puntos.

Gabo Usandivaras y Becky Vázquez hicieron una coreografía basada en “I like it”, de Cardi B, Bud Bunny y J Balvin. “¿Es verdad que le mandó una carta documento a La Chipi?”, le preguntó de entrada Marcelo a Gabo, quien explicó: “Hay que tener cuidado con las palabras.

En la ronda de puntajes, De Brito (4) comentó: “Gabo es un bailarín excepcional y hoy se notó, se destacó más que el resto. Pero la coreo no me mató”. Laurita (3) cuestionó el look elegido y sentenció: “Los trucos salieron todos desparejos. Lo vi impreciso y sin estilo”. A Flor (voto secreto) tampoco le gustó: “Los vi fuera de tiempo. No le vi fuerza a la coreografía”. Y Polino (0) fue lapidario: “Becky no embocó un ritmo desde que empezó el certamen. Vi las imperfecciones. Fue un disgusto”. A raíz de las polémicas devoluciones del jurado, el BAR dio su opinión y coincidió: “No salieron bien los trucos y por eso vamos a bajar un punto”. Total: 6 puntos. “Siento que me están boludeando”, dijo Gabo muy molesto, antes de retirarse del estudio.

La cuarta y última pareja de la noche, Flor Marcasoli y Lucas Velazco, recorrió la pista al ritmo de “El anillo remix”, de Jennifer Lopez.

“Este es un equipo que a mí me gusta mucho, pero los trucos estuvieron imprecisos”, remarcó De Brito (3). “A mí me encantó el trabajo. Me gustó mucho la coreografía”, los felicitó Laurita (6). “Me encanta que te diviertas, Flor. La coreo tuvo momentos muy interesantes. Los vi con fuerza”, juzgó Flor (voto secreto), que además pidió la intervención del BAR. “Lucas es una de las revelaciones de este año. La coreo estuvo bastante bien”, completó Polino (4). Finalmente, el BAR no pudo dejar pasar un truco fallido y les bajó un punto. Total: 12 puntos.