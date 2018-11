Fuego en Caballito: explotó y se incendió un colectivo y afectó a varios pasajeros

Un interno de la línea 126 se incendió este viernes generando pánico entre los pasajeros del colectivo. El hecho sucedió en Pedro Goyena y Viel y según testigos, algunos de los pasajeros bajaron con fuego de la unidad.



Al parecer, el chofer sintió olor a quemado, frenó y de repente la unidad sufrió una explosión que derivo en incendio. Algunos pasajeros pudieron bajar de la unidad a tiempo y otros sufrieron heridas.

Las llamas consumieron rápidamente la unidad y la densa cortina de humo negro pudo verse desde distintos puntos de la Ciudad.