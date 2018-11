Se endurece el discurso contra Macri del PJ alternativo que busca posicionarse

El Peronismo Alternativo busca su espacio para consolidarse como una opción de cara a las próximas elecciones y sus principales referentes endurecieron sus discursos contra las políticas de Mauricio Macri.



En ese marco, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, volvió a la carga contra Cambiemos y comparó al presidente con Domingo Cavallo por su "insensibilidad".



"Creo que hay que hacer todo lo necesario para que el año que viene haya un nuevo gobierno. No sé si el mandato de Macri es peor que el de Cristina Kirchner, pero es bastante claro lo que viene pasando estos últimos tres años, donde todos los días hay ciudadanos que pierden un derecho más", señalo Massa.



También, dijo aseguró que los índices de desempleo, pobreza e inflación aumentaron duramente y "son consecuencias del modelo del PRO".



"Cambiemos impulsa un modelo que no cree en el Estado, un modelo insensible, que cree en la frialdad de los números pero no tiene contacto con la realidad. No compararía a Macri con Carlos Menem porque Menem tenía un costado sensible. Al presidente lo veo más parecido a Domingo Cavallo", aseveró.



El tigrense, también habló sobre los dichos del presidente tras sus declaraciones en referencia a una posible reelección: "Hay otro camino aunque Macri se postule para mantener un rumbo fracasado y doloroso".

"El camino de Cambiemos no tiene salida, ni futuro, ni solución. Argentina está preparada para otro Presidente y otro Gobierno. Hay Alternativa", afirmó.

Otro de los integrantes de la Alternativa, Juan Schiaretti, también criticó duramente al oficialismo y a la gestión del kirchnerismo al declarar que "no se puede salir del fracaso de este gobierno nacional volviendo al pasado".

"A los problemas del país no los va a arreglar una persona o un solo partido", reconoció.

El político cordobés, también destacó que "Argentina necesita que se genere una alternativa que deje atrás la grieta que tanto daño nos ha hecho. Esta nueva fuerza debe englobar al Peronismo Federal, que es republicano y democrático, como siempre decimos los peronistas cordobeses".



Por su parte, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, bajó el tono a la confrontación y declaró: "Hay que animarse a mirar para adelante y a construir futuro. argentina necesita construir desde una identidad referenciada en nosotros y no estar mirando modelos de afuera".

"Los políticos nos enganchamos con los que gritan fuerte y la mayor parte de la sociedad se cansó de ellos, de las peleas y de los gritos", afirmó, al tiempo que advirtió que "tenés dos polos de poder: Cambiemos y el Kirchnerismo y el rechazo a ambos es más grande que la aceptación que tienen".

"Lo primero que hay que hacer es romper el cuento de la grieta. Hay que construir un verdadero gobierno de unidad nacional. Nos podemos sentar todos en una mesa a construir una Argentina mejor", finalizó.