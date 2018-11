Remedios de Escalada inundada: vecinos hacen wakeboard "callejero"

El temporal llegó a Buenos Aires dejando varias calles inundadas y decenas de cortes de luz. Una de las localidades afectadas fue Remedios Escalada y los vecinos aprovecharon para realizar wakeboard "callejero".

Dos hombres tiraron la tabla y con una camioneta en funcionamiento se filmaron realizando una simulación de la práctica deportiva. Sin contar con el riesgo que eso significaba, por poder estar en contacto con algún cable de tensión en la zona producto de las consecuencias de las intensas lluvias de este sábado.

El wakeboard es un deporte acuático en el cual la persona se desliza sobre el agua encima de una tabla, siendo arrastrado con una cuerda llamada palonier mediante una lancha o moto acuática. Se recomienda que dicha práctica se realice junto a un experto, con una tabla especial y ser cautos con la posición del cuerpo ya que se podría lesionar gravemente.

Las intensas lluvias de este sábado se hicieron sentir en diferentes localidades. Varias quedaron inundadas y aún el agua no termina de bajar debido a que la tormenta parece no tener fin. Este domingo, se anuncian nuevas lluvias que podrían extenderse por varios días.