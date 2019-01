Masiva marcha de antorchas contra el tarifazo en todo el país

Este jueves se llevó a cabo la primera marcha de antorchas contra el aumento de tarifas. Los manifestantes comenzaron a concentrarse a partir de las 18.30 en la intersección de la avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar hacia el Congreso de la Nación.

Con la consigna “Basta de tarifazos”, sindicatos opositores, partidos de izquierda y organizaciones sociales llevaron a cabo un masivo reclamo en contra de las políticas de ajuste.

La medida fue anunciada días atrás por Pablo Moyano, Hugo Yasky y Pablo Micheli, quienes precisaron que el 17 de enero realizarán otra marcha en Rosario y más adelante una en Mar del Plata y otra en Mendoza.

Las protestas se dan en el marco de los incesantes aumentos de hasta el 48,5% en servicios públicos anunciados por el Gobierno para este año.

El reclamo, para intentar frenar el ataque al bolsillo de la gente, sería la antesala del primer paro nacional contra Mauricio Macri en este 2019.

"Primero fue la inflación, luego fueron las (acotadas) paritarias (negociaciones salariales) y ahora es el tarifazo este. Hoy la gente no llega a fin de mes, todas las medidas que están tomando (desde el Gobierno) son en contra de los trabajadores", dijo durante la protesta Pablo Moyano, líder del gremio de camioneros.

En medio de una recesión y de una inflación que habría alcanzado casi el 50 por ciento el año pasado, Macri acudió en el 2018 al FMI, que otorgó al país una línea de crédito de cerca de 57.000 millones de dólares a cambio de que el país reduzca su déficit.

Las altas tarifas no solo golpean el bolsillo de los argentinos que ya sufren por la inflación, sino que vuelve impagables los servicios para muchos comercios de baja escala que tienen una reducida rentabilidad.