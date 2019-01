CES 2019: Uber presentó el 'taxi aéreo' ideado para ejecutivos

Uber sorprendió en CES 2019, una de las ferias de tecnología más importantes del mundo, que se desarrolla en Las Vegas al presentar un prototipo de aerotaxi futurista diseñado por la división Bell Nexus de la firma Textron.



Se trata de un helicóptero-smart, capacitado para aterrizar y despegar de una forma totalmente vertical.

El prototipo a escala de un auto aéreo que sirve como taxi despega verticalmente y tiene un espacio para cuatro pasajeros, más el piloto. La propuesta buscará ser parte de la futura flota de Uber Air. El costo del pasaje, se estima, podría estar entre 100 y 200 dólares (mucho más cómodo que un helicóptero).

El diseño es similar a uno de los helicópteros que aparecen en la película Avatar y el objetivo es poder transportar a personas ocupadas y apuradas que necesiten ir hacia un punto específico de una ciudad en particular.

La empresa de servicio de transporte anunció que su intención es comenzar a usar el aerotaxi Bell Nexus en 2023 para cubrir, en principio, el área Dallas-Forth Worth y Los Angeles, en los Estados Unidos.