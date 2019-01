Parte médico de la niña apuñalada: "Tiene los pulmones muy complicados"

El padrastro de la nena de 7 años que fue apuñalada once veces luego de que un delincuente entrara a robar a su casa en la localidad bonaerense de Florencio Varela dio detalles sobre la salud de la pequeña y confirmó que "tiene los pulmones muy complicados".



El hombre dijo además que la menor "está favorable, los valores de laboratorio están dando dentro de los parámetros normales" pero expresó que "lo que más complicado está es el pulmón" y que si esto no mejora, habrá que volver a operarla.



"Ella es muy delgada y le colocaron el catéter en la pierna para pasarle medicamentos", detalló, al tiempo que aseguró que "están a disposición de los médicos y van a hacer lo que ellos digan".

"Se tomó la decisión de sedarla para que su cuerpo descanse, es un milagro que haya soportado 11 puñaladas un cuerpo tan frágil", subrayó.

La habitación de la pequeña de 7 años fue lo primero que encontró el ladrón y al verla, le tapó la boca para que no gritara mientras trataba de violarla y, como ella lo reconoció, la apuñaló once veces. La menor lucha por su vida en el Hospital Mi Pueblo. Tiene heridas en la espalda, en el pecho y en los brazos.