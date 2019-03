El economista Mariano Otálora, conductor de "¿Qué hacemos con los pesos?" por CANAL 26, habló con Eduardo Serenellini sobre la crisis económica y si las medidas económicas tomadas por el Gobierno han sido útiles. Además hizo un balance del mundo empresarial y qué debería hacerse para mejorar la situación.



"El empresario no puede mirar los detalles, el día a día del empresario pasa por cómo pagar los sueldos y en como saltar la deuda. Esto también tiene que ver con el empleado vs. el empleador porque el esfuerzo que hacen los empresarios para pagar los sueldos no es valorado, hoy se están pagando muchos salarios que no pueden pagarse", comenzó.

Sobre la situación del empleado, dijo: "El empleado siente que no le pagan lo que no le corresponde, hay una situación confusa. Hoy no hay personal calificado sin importar el sector".

Respecto a los temas que le preocupan, confesó: "Me preocupa mucho el tema de las exportaciones porque Argentina aún con la devaluación no logra salir, era el único sector que el Gobierno debía hacer todo lo posible para no pisarle la cabeza, debe hacer algo porque ganar mercados tarda mucho".



Sobre las medidas del Gobierno, manifestó: "Los bancos no tienen plata, no tienen liquidez, los últimos anuncios de Gobierno no se dieron en la práctica y no han tenido impacto. Hoy tiene un problema y no han decidido tomar medidas. Se necesitan reformas previsionales,laboral e impositiva. El país ya explotó diez veces en cincuenta años, no se pueden hacer reformas a medias".

"Esta recesión no era esperada, nadie estaba planificando que íbamos a estar discutiendo esto. Acá hubo muchos errores", reflexionó sobre la fuerte crisis económica sufrida en 2018.

Al finalizar concluyó que "todos los días tenés que enfrentar distintos problemas y el empresario se cansa" y cerró: "El argentino es emprendedor pero la situación te cansa".