Al cumplirse 27 años del atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires, funcionarios, legisladores y organizaciones judías renovaron este lunes el reclamo por justicia.

El ataque a la representación diplomática judía dejó un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos.

El aniversario del atentado se cumplió este domingo, pero el acto central se llevó a cabo hoy desde las 14.50 en la Plaza Embajada de Israel, en la intersección de las calles Arroyo y Suipacha, donde se hicieron presentes, entre otros, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano; el embajador de Israel en Argentina, Ilan Sztulman, y Alberto Romano, en representación de los familiares de las víctimas y sobrevivientes.

El momento de más emoción llegó a las 14:50 horas, cuando en recuerdo del atentado se hizo sonar la sirena en medio del silencio de todos los presentes.

El ataque, en Arroyo 910, sucedió a las 14.50 del 17 de marzo de 1992, y fue el primer atentado terrorista en territorio argentino.