Un hombre que se dedica a hacer changas, José Sánchez, encontró un maletín con medio millón de dólares y decidió devolverlo a un empresario sin aceptar recompensa. Sólo pidió un trabajo en blanco.

El hecho tuvo lugar en Nogoyá, Entre Ríos y Sánchez relató la historia en primera persona.

El protagonista fue testigo del momento preciso en el que el dueño de la maleta de dinero abandonaba el precioso cargamento. El hombre discutía por teléfono y se subió rápidamente a su coche dejando atrás la enorme suma.

“En ese momento, me puse muy nervioso y decía ‘No Dios, no me recompensés con esto porque yo soy un humilde trabajador. Mientras vos Dios me des salud y trabajo, yo ya estoy contento'”, agregó.

"Le hice señas con las manos para que parara la camioneta, porque el maletín estaba en la calle", contó José.

"Yo me imaginaba que era plata lo que había adentro del maletín. Y cuando lo abrí, lo miraba y lo volvía a mirar, porque yo nunca vi en mi vida toda esa plata. No la conocía. La plata que conozco acá es el billete de 100 pesos, pero dólares jamás", contó en diálogo con FM Libertad de Nogoyá.

Sánchez llamó a la policía, pero como le daba ocupado decidió llevar la maleta a la radio que suele escuchar. Y en el camino a la emisora se encontró con el empresario: "Cuando lo vi, lo conocí y ni dudé, fui y le entregué el maletín y le dije: 'tome, esto es suyo'".

Tras devolverle el dinero, el empresario le ofreció compensarlo. Sin embargo, José rechazó un millón de pesos y que le regale una casa. “Yo sólo quiero conseguir un trabajo en blanco para tener obra social para mis hijas y mi familia. El hombre, Gustavo, me prometió que me va a llevar a trabajar con él por lo que hice”, aseguró.