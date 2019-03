Disney Pixar finalmente presentó el primer avance extendido de Toy Story 4. El clip de poco más de 2 minutos y medio de duración disponible, muestra a Buzz, Woody y toda la pandilla reunida en una nueva aventura. Su estreno está previsto para el 21 de junio.



Ahora nos encontramos con Forky, un nuevo personaje que fue construido por Bonnie, la nueva dueña de Woody y compañía, y se ha convertido en su juguete favorito. Este personaje, más allá de ser el agente de cambio en la vida del vaquero, también es el reflejo de las nuevas generaciones y sus constantes conflictos existenciales.

La película cuenta con el debutante Josh Cooley como director y está producida por Jonas Rivera (“Inside Out”, “Up”) y Mark Nielsen (“Inside Out”).

