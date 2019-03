Luego de aterrizar en Aeroparque a las 21, el rey Felipe VI de España y la reina Letizia estuvieron casi una hora dentro del avión porque no estaba la escalera adecuada para el descenso. No se encontraba la escalera larga la cual estaba en un hangar que solo se accedía con huella digital.

El operativo de llegada del avión oficial español no previó que, por sus dimensiones particulares, podría necesitar una escalera especial que permita el descenso de los pasajeros.

Para esto debieron usar la escalera de Presidencia de la Nación que utiliza Mauricio Macri. Para llegar a esa pasarela oficial tuvieron que acceder a un hangar que cuenta con un sistema de seguridad que solo permite la entrada mediante una huella digital.





Por la mañana del lunes tienen previsto una reunión en la Casa Rosada junto al presidente Mauricio Macri y a la Primera Dama, Juliana Awada.

Escoltados por una formación de Granaderos a Caballo, los reyes harán su arribo a la sede gubernamental cerca de las 11:00, sobre la explanada de acceso de avenida Rivadavia, donde recibirán los honores de una guardia militar y de la Fanfarria Alto Perú.





Tras tomarse la foto oficial en el Salón Blanco, Macri y Felipe VI darán un mensaje antes de ingresar al despacho presidencial para su encuentro personal, del que participarán también Awada y la reina Letizia.





La agenda de los monarcas seguirá con un intercambio de saludos entre las comitivas y con una reunión ampliada en el Salón de los Científicos de la que participarán ministros y autoridades diplomáticas de ambos países.





Posteriormente, la pareja real se trasladará hasta la Residencia de Olivos para compartir un almuerzo privado con Macri y Awada, mientras que por la noche serán homenajeados por el jefe de Estado con una Cena de Honor en el Centro Cultural Kirchner.





El martes, en tanto, los reyes participarían en el Palacio San Martín de un desayuno de negocio junto a empresarios argentinos y españoles, según trascendió.





A las 18:00, Felipe VI y Doña Letizia Ortiz ofrecerán un evento en honor al presidente Macri y la Primera Dama en el Hotel Four Seasons.





El miércoles, en lo que será su último día de la visita de Estado, los monarcas viajarán a Córdoba para asistir al acto inaugural del VIII Congreso de la Lengua Española, que se desarrollará a partir de las 10:00 en el Teatro Libertador San Martín, en la capital de esa provincia.





Originalmente, los reyes tenían previsto venir a la Argentina para participar de este evento, pero por pedido de Macri sumaron dos días en Buenos Aires para poder realizar estas actividades oficiales.





El Presidente brindará el discurso de cierre de la sesión plenaria inaugural de ese congreso, tras las intervenciones del gobernador local, Juan Schiaretti; el presidente de la Real Academia Española, Luis García Montero; y el propio Felipe VI, entre otros oradores.