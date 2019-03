La dura coyuntura que atraviesa la economía argentina sigue golpeando duro a la industria y la producción nacional.

La empresa Industrias Lácteas Buenos Aires (ILBA), en la localidad de Trenque Lauquen, dejó de funcionar, cerró sus puertas y de inmediato activó los despidos de los 27 trabajadores de su planta industrial, la mayoría de ellos radicados en localidad vecina de Garré.

Ezequiel Benítez, exempleado de ILBA, dijo al respecto que "los dueños son de Capital Federal, adeudan varios meses y no tenemos respuesta. Lo han mandado a llamar desde el Ministerio de Trabajo pero nunca apareció y nosotros estamos sin cobrar sueldos desde el año pasado. Habrá que buscar la forma de llegar a buen puerto y por lo menos arreglar lo que es justo".

El trabajador también comentó que "se notaba que la producción se venía a pique y a mediados del año pasado cayó notablemente. Empezamos a sentir el impacto directamente en el atraso de los pagos de salarios. En unos cuatro o cinco meses se notó muchísimo la caída de la producción y no se podía sostener. En mi caso particular me deben dos meses y a otros compañeros cinco, más años de antigüedad".