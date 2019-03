Daniel Sabsay coincidió con la declaración de rebeldía que emitió el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, contra el fiscal Carlos Stornelli.

El abogado constitucionalista dijo que la decisión del fiscal de no presentarse a declarar en el juzgado de Ramos Padilla fue "muy mala".

"Declarar en rebeldía es una facultad que tiene el juez, ya que el acusado se opone a que se siga el camino de la investigación", advirtió Sabsay en diálogo con FM La Patriada, y añadió: "Aplica esta declaración de rebeldía más allá de que se tenga más o menos simpatía al juez".

Sabsay dijo que "es una muy mala estrategia de Stornelli no presentarse a declarar" y agregó que "lo más saludable para el curso del juicio es que todo esto se resuelva antes de llegar al fondo de la situación".

"Stornelli puede presentarse y no está obligado a declarar, no es una estrategia que lo favorezca pero puede hacerlo. No parece bien asesorado por su abogado, de afuera parece que se equivoca", explicó Sabsay. El abogado defensor del fiscal de los “cuadernos” es Roberto Ribas.

En ese marco y en diálogo con Continental, Ribas aseguró que si Stornelli se presentaba “lo iban a procesar inmediatamente" y volvió a denunciar “intencionalidad política” en el involucramiento del fiscal en la red de inteligencia paralela.

Para Sabsay no queda otro camino que sentarlo a declarar con la policía: "Lo primero que haría Ramos Padilla es hacerlo buscar por la fuerza pública, y después se verá, en este momento no se le puede dar prisión preventiva porque Stornelli tiene inmunidad de arresto", afirmó.