La crisis económica golpea duro a todos los argentinos, pero muy en especial a los jubilados que enfrentan cada día más dificultades para llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas.

Canal 26 estuvo con a Olga, una mujer de 75 años de edad, que gana, tal como aseguró, "$11.000 y monedas". Junto a ella, también estuvo el abogado Cristian D'Alessandro, especialista en temas previsionales.

"Pago de alquiler $8.400, vivo con mi hermana que tiene problemas de salud, y se nos hace dificilísimo vivir", dijo muy preocupada Olga.

"No se puede vivir a fideos, arroz o polenta, es tremendo", aseguró.

Para graficar más claramentelo dura que es la economía argentina y lo complicado -sino imposible- que es para los jubilados subsistir, D'Alessandro dijo que, en estas circunstancias, "sabiendo que los gastos superan los ingresos, le queda dinero para hacer una compra por mes de $500".

La dura situación salió a la luz cuando, acompañada por Canal 26, Olga entró al supermercado de barrio al que siempre va, para ver cuántas cosas podría comprar con ese mismo dinero que le queda de su jubilación.

Sin embargo, de antemano, era claro que no es mucho lo que un jubilado puede hacer con lo que le resta: según el abogado D'Alessandro, hoy la canasta básica de un jubilado está por arriba de los $30.000. No hizo falta averiguar más.

Como contracara, y viviendo la más dura realidad, dijo Olga: "Ahora venís y comprás un churrasquito por día, pero no todos los días".

Cristian Dalessandro aseguró que " 3 millones de jubilados cobran la mínima y los que cobran un poco más de la mínima, no llegan a cubrir los costos de la canasta básica, lo cual desmejora la calidad de vida".

Finalmente, el abogado aportó los números fríos y contundentes que dejan expuesta la crisis generada por las políticas de Mauricio Macri, de manera cruda, pero real: con esta economía, en la Argentina el 80% de los adultos mayores cayeron bajo la línea de la pobreza.