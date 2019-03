Tom Cruise y Nicole Kidman, Isabella, se convirtió oficialmente en predicadora de la iglesia de la cienciología. La hija mayor de, Isabella, se convirtió oficialmente en predicadora de la iglesia de la cienciología.

Isabella de 26 años vive en Londres junto a su marido Max Parker, ahora está habilitada para guiar a otros durante el proceso de conversión, que consiste en una sesión de preguntas y respuestas con un detector de mentiras, para liberar a los nuevos miembros de la negatividad. "Son algunos momentos de enojo y de correr al baño para tener episodios de frustración, pero vale la pena porque uno atraviesa todo eso. Es un regalo para tí mismo y para muchos otros", aconseja.

La joven reflexiona sobre su puesto. "Resultó que era exacto lo que yo necesitaba. Pasé por las pruebas y las correcciones, sobrellevé el proceso y finalmente comencé con mi aventura de predicar para la cuál no estaba preparada. Esto era lo que estaba buscando, la pieza perdida".

"No importa si no te vas a convertir en un predicador o no vas a ser parte del staff. Si quieres quedarte por un largo tiempo, tiene que hacerlo. Esa es la verdad... entonces deja de dar vueltas y comienza".

De acuerdo a la doctrina de la Cienciología, el objetivo de la auditación es "devolverle al individuo su propia identidad y habilidad de dos formas", primero, "ayudando a las personas a liberarse ellas mismas de cualquier incapacidad espiritual", y segundo, "aumentando sus habilidades espirituales".

Kidman siempre trató de esquivar las preguntas que involucran a sus hijos mayores. "Soy muy reservada sobre todo eso", dijo al ser consultada sobre el tema.

"Tengo que proteger todas esas relaciones. Sé que renunciaría a mi vida por mis hijos, es mi tarea".

"Mis hijos son adultos, tienen derecho a tomar sus propias decisiones.Eligieron creer en la Cienciología. Como madre, es mi trabajo quererlos".