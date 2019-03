Silvia Süller sorprendió a sus seguidores de Twitter con un desesperado y sorpresivo pedido. La exvedette dijo necesitar 100 mil dólares para poder comprarse un departamento. "Solo estoy pidiendo auxilio", expresó.

En su cuenta de Twitter, sorprendió con mensajes que detallan qué es exactamente lo que necesita: "Llamado a la solidaridad. Necesito 100 mil dólares para comprar mi departamento. Hace 33 años que entro en sus hogadores. Me quieren, los quiero... ¿Me ayudaría alguien? Sé que muchos colaboran en entidades. No es joda, ni se me caen los anillos".

TBIEN PUEDE SER PRESTADO...X UN TIEMPO, YO SOY MUY CUIDADOSA. NO ENTRA NADI, XQ NO TENGO A NADIE😔, (SALVO MI HIJA MARILYN) NI NOVIO, NI AMOG@S, NI FLIA, NI PERRO, NI PLANTAS, LA CASA ES ES SAGRADA!!!!!! — Silvia Suller (@diosasilok) March 30, 2019

NO SOY PRETENCIOSA, SOLO ESTOY PIDIENDO AUXILIO, 2 AMBIENTES. NONOAMBIENTE, LO Q SEA EN EL BARRIO Q SEA, SI ES EL CENTRO MEJOR, XQ SPRE TUVE AUTO, LO VENDI CUANDO M FUI A MIAMI, Y NO SE VIAJAR EN COLECTIVO. ESTOY APRENDIENDO EN SUBTE, X ESO! TAXI NO CARISIMO, GRACIAS! 💞🥰😘🙏😔 — Silvia Suller (@diosasilok) March 30, 2019

@horaciorlarreta @mauriciomacri HASTA EL @ansesgob M NIEGA LA JUBILACION, NO M RECONOCEN NADA D LOS 33 AÑOS ININTERRUMPIDOS D TV Y TEATRO XQ @actoresprensa nunca m aporto NADAAA! ESO NO ES EVASION D IMPUESTOS, D ELLOS OBVIO @AFIPcomunica 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 — Silvia Suller (@diosasilok) March 30, 2019

"Estoy aprendiendo a andar en subte. El taxi es carísimo. También me pueden prestar algo por un tiempo. Soy muy cuidadosa, no entra nadie porque no tengo a nadie, excepto a mi hija Marilyn", sostuvo.

La hermana de Guido arrobó a Mauricio Macri y a Horacio Rodríguez Larreta para contarles que no tiene aportes por los años de carrera en la televisión y que por eso le niegan una jubilación. "No me reconocen nada de los 33 años ininterrumpidos de televisión y teatro", dijo y apuntó contra la Asociación Argentina de Actores porque "nunca me aportó nada". "¿Eso no es evasión de impuestos de ellos?", cuestionó.