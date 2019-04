Al menos 20 personas murieron y otras ocho resultaron heridas el domingo en Perú durante el incendio de un autobús de dos pisos que se alistaba a partir hacia el norte del país, dijo un oficial de comunicaciones del cuerpo de bomberos.

El incendio se inició en el motor ubicado en la parte posterior del vehículo y las llamas de propagaron rápidamente por el autobús según testigos, dijo el portavoz de los bomberos, Lewis Mejía, a la estación de televisión local Canal N.

La mayoría de víctimas fueron ubicadas en la escalera que conecta los dos pisos del vehículo, refirió Mejía. Se investiga las causas que originaron el incendio, dijo.

REUTERS

Your browser does not support the video element.

Imágenes de televisión mostraron al autobús completamente quemado en un paradero en el distrito de San Martín de Porres, en las afueras de la ciudad de Lima, que según los bomberos no está autorizado para recoger pasajeros.