Un hombre mató a balazos a un delincuente e hirió a un cómplice tras un tiroteo en su vivienda del luego de ser víctima de una entradera cuando salía de la casa en una camioneta, junto a su familia, y fue obligado a entrar por los asaltantes.

En tanto, el delincuente herido en la huida le disparó en la pierna a otra persona para robarle su auto, pero finalmente fue aprehendido a 200 metros del lugar del hecho, añadieron los voceros.

Todo comenzó alrededor de las 15.45 cuando de ocupación técnico electrónico y 35 años, salía de su casa, ubicada en el cruce de las calles Almeyra al 3200, en la localidad bonaerense de Billinghurst, a bordo de su camioneta Chery Tiggo 3 junto a su esposa y sus tres hijos.

En ese momento, fue sorprendido por tres ladrones armados que lo obligaron a reingresar a su vivienda.

Al entrar, el dueño de la casa comenzó a forcejear con los asaltantes hasta que pudo alcanzar una pistola Bersa calibre 9 milímetros que estaba registrada a su nombre y comenzó a dispararles, lo que generó un tiroteo debido a la respuesta de los delincuentes.

El enfrentamiento continuó fuera de la vivienda y concluyó cuando uno de los delincuentes cayó muerto detrás del vehículo de la víctima debido a un disparo que impactó en su cráneo.

En tanto, uno de sus cómplices, que también resultó baleado en el hombro derecho y en el pómulo, al escapar intentó robarle el auto a un vecino de la víctima de la entradera, al que le disparó en la pierna izquierda, pero luego pudo ser detenido en la esquina de José Hernández y Bosch, a unos 200 metros de la casa del técnico electrónico.

Por su parte, el tercer asaltante logró escapar del lugar y no había podido ser localizado.

De acuerdo a los voceros, tanto la segunda víctima como el delincuente, identificado por la Policía como Juan Carlos More, fueron trasladados al hospital Thompson, donde el asaltante permanecía internado en estado reservado.

Leonardo David Iriarte, el dueño de casa y víctima de la inseguridad, tiene 35 años y trabaja en el rubro de la informática.

Una amiga de Iriarte contó que él “es una buena persona que se la pasa trabajando” y que vive “hace unos cuantos años en el barrio”.

Por su parte, un primo de la víctima señaló que “la inseguridad está en la calle y para defender a tu familia, o matás o morís. Le tocó a él, que es un pibe trabajador”.

“Me llamó mi prima para avisarme. Le roban a él y hacen 200 metros y hieren a otro vecino. Es una zona muy picante como en todos lados, hay que tener cuidado. Siempre vivía preocupado por la familia o los hijos, es algo que es normal acá”, concluyó el hombre.

Interviene en la causa la fiscal Gabriela Disnan, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Departamento Judicial San Martín, quien ordenó las medidas de rigor y dispuso que se preserve el lugar del hecho hasta la llegada de los peritos de la Policía Científica.

La fiscal no había ordenado ningún temperamento al momento en cuanto al hombre que les disparó a los delincuentes, aunque mañana le tomará declaración en sede judicial.

Por su parte, el hombre, su mujer -que es maestra jardinera- y sus tres pequeños hijos se encontraban esta tarde siendo asistidos por un psicólogo del municipio.

Fuentes policiales informaron que el delincuente fallecido fue identificado como Sergio Gastón Duarte y que había sido condenado en enero del año pasado por el Tribunal Criminal 1 de San Martín por el delito de “tentativa de robo calificado y portación ilegal de arma de fuego”.

En tanto, More tenía antecedentes por “robo con arma”, “robo simple”, “resistencia a la autoridad” e “infracción a la ley 23737 (de drogas)”, añadieron los voceros.