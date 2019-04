(Foto: Twitter)

En medio de la advertencia lanzada este jueves por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por fuertes tormentas en más de quince provincias del territorio argentino, incluido el Río de la Plata, hubo un curioso fenómeno climático -bastante fuera de lo común- que no estaba en los planes de nadie y pudo ser visto en diferentes puntos de la costa atlántica.

Se trató de una tromba marina en la localidad balnearia bonaerense de Mar del Tuyú, tras una fuerte tormenta de lluvia y viento que castigó la zona sur de ese distrito. Afortunadamente no se registraron daños materiales ni víctimas humanas.

Pero, claro, el fenómeno natural captó la atención de todos.

Augusto Giachetti, titular de Defensa Civil del partido de La Costa, dijo que "el fenómeno se pudo ver claramente en frente al palacio municipal en la localidad de Mar del Tuyú sobre la avenida Costanera, por lo que comenzaron a circular muchos videos y filmaciones por redes sociales".

"La tromba se desarrolló como consecuencia de la tormenta de lluvia y viento que se desataba en la zona sur de La Costa, un sector de Villa Clelia, Costa Azul, Lucila del Mar, Aguas Verdes y la zona de General Lavalle que estaba sin electricidad pasadas las 16 ", manifestó el funcionario.

"Estas trombas son tornados sobre el agua, cuya formación depende de la existencia del denominado mesociclón, un sistema de baja presión en la escala de 2 a 10 kilómetros que se forma dentro de una tormenta eléctrica muy severa, organizada y persistente denominada supercelda" dijo hoy Giachetti.

También comentó que este tipo de trombas "son más raras, y poco vistos en estas zonas de la costa atlántica bonaerense debido a la temperatura del agua y a las corrientes marinas".