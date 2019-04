Leticia Brédice rechazó al Bailando por un sueño muchas veces, pero en este 2019, la respuesta cambió. Y hay un solo motivo: la actriz necesita el dinero del cachet para llegar a fin de mes debido al momento delicado de la economía argentina.

"Voy al Bailando este año porque no se puede pagar ni el agua", confesó. "¿Cómo hago con esos 10 mil pesos de AySA? Es un tema Argentina, está muy complicado".



"No siento que sea para mí. A mi me gusta el tema de la humanidad por mi trabajo.el Bailando es un programa donde la imagen es importante", explicó.

"Lo que más me gusta es compartir con la gente del espectáculo. Yo no me la creo: no me importa ser la uno, la dos o la última. Voy a hacer un show", adelantó.

A pesar de mostrarse muy predispuesta, Brédice dejó en claro cuál es su límite: "Ni loca hago el aquadance". Por suerte para ella, Marcelo Tinelli reveló hace algunos días que el ritmo no estará incluido en esta edición del certamen.