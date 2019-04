Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) realizan una protesta en la sede central del organismo en la ciudad de Buenos Aires y en el Ministerio de Modernización por el programa llevado a cabo que achique del organismo.

Los trabajadores describieron la situación de “incertidumbre” a partir del cierre dispuesto por el Gobierno Nacional y denuncian un “vaciamiento” del organismo nacional luego de que se comunicara el nuevo organigrama de la Estación Experimental de la ruta 5, del cual desapareció la Agencia de Extensión.

Más de 1.000 trabajadores del INTA de todo el país se movilizan a la sede del organismo, en Capital Federal, desde donde se marcha al Ministerio de Producción. El secretario general de APINTA Anguil, Roberto Maldonado, dijo que 40 trabajadores se sumarán a los 1.200 de todo el país que participarán de la protesta.

“Este es un globo de ensayo para comenzar con los despidos. La experiencia histórica indica que ese ha sido siempre el primer paso. Dejar al trabajador sin funciones para después despedir”, señaló Alende.

Una técnica de la Agencia de Extensión de Anguil, Belén Albarracín, reveló que “si bien hay versiones de reubicación, en concreto no hay nada firme”.



“Estamos pidiendo que se aclare y haya alguna solución. Hay algunas propuestas, ideas, pero no tenemos nada en concreto”, insistió. “Lo único que llegó es un organigrama de la nueva estructura de la Experimental, donde ya no figura el raviol de nuestra Agencia de Extensión, sin ninguna otra definición”, lamentó.

“Todos los días ponen su cara en terreno y tienen que dar respuestas a estos vaivenes de la política que nos saca o nos pone dentro del campo”, dijo.

Y agregó que “es lo que nos afecta, en algún momento tuvimos la posibilidad de presentar nuestros proyectos y las demandas que tiene el territorio, pero hoy estamos en un estado de incertidumbre total, las personas nos preguntan qué va a pasar con ellos, si vamos a seguir trabajando con sus proyectos. Necesitamos una respuesta”, insistió.