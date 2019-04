Sandra Ojefa, la mujer del comisario asesinado durante un tiroteo entre policías de la Fedeal y la Bonaerense en Avellaneda, habló en exclusiva con Canal 26 y pidió justicia por la muerte de su marido.

La viuda del comisario fallecido pidió "una investigación seria" y junto a sus tres hijas y el abogado de la familia, Edgar García, revelaron que "nunca vimos tantas fallas en una investigación".

Your browser does not support the video element.

"Mi esposo estuvo 25 años en el servicio, le faltaban cinco para jubilarse", explicó la mujer, al tiempo que aseguró: "No somos millonarios, pueden ver, somos humildes".

"Mi marido era un policía impecable", expresó en diálogo con Andrés Klipphan.

Your browser does not support the video element.

"Le digo a Bullrich que mi marido era súper honesto", describió Ojefa quien afirmó que "esto me parece algo muy oscuro, quiero saber porqué mataron a mi esposo".

Your browser does not support the video element.

"La vida es el bien más preciado que tiene una persona y no lo preservaron", dijo el abogado de la familia.