El gobernador cordobés, Juan Schiaretti, ratificó que "el peronismo federal tiene que tener una oferta propia", al descartar una vez más la posibilidad de confluir con el kirchnerismo.



"No comento lo que hace otro espacio político. No soy parte del kirchnerismo. (Alternativa Federal) va a tener fórmula propia. No vamos a formar parte de ni de una alianza con el kirchnerismo o Cambiemos", dijo Schiaretti.



El mandatario cordobés, al evaluar el escenario político nacional, aseguró en declaraciones a Canal 10: "vamos a presentar candidato en las elecciones presidenciales".



"Al candidato lo vamos a elegir entre todos -aseguró-, antes del 22 de junio. Pero hay que bajar la ansiedad, falta un mes, que en tiempos de Argentina es un siglo", dijo.



"El Presidente (Mauricio Macri) no me llamó para pedirme alianza. Me dijo que me va a convocar seguramente esta semana. No voy a hacer yo el que la haga público, por respecto institucional. Me llamó para hablar de los puntos que él dijo y no sé que otras cosas. No creo que me llame para tentarme para alguna cosa. No hablé con Alberto Fernández. Me dicen y si me llama Cristina... , ¿cómo no la voy a atender? Por una cuestión de educación", dijo.

Además, definió como "una operación de servicio de baja estofa" versiones que daban cuenta de que se realizaría un tratamiento médico en el exterior.



"Alguien les vendió pescado podrido. Parece una operación de servicio de baja estofa. No me preocupa averiguar quién es, porque en la provincia no hacemos inteligencia. Hacer inteligencia no nos parece democrático. Mil veces prefiero estos problemas, antes que hacer inteligencia", subrayó.



Consideró que "es de muy mala fe utilizar la salud de un candidato que además es gobernador de la segunda provincia para especular y generar zozobra y miedo en la población".



No entiendo cómo alguien cree que se puede usar este tipo de cosas en una campaña. Lo mismo que utilizar el narcotráfico. La mejor aclaración la hizo la ministra de seguridad de la nación: usar el narcotráfico termina favoreciendo a los narcotraficantes", advirtió.



Para Schiaretti, "Argentina va a salir solamente si hay un gran acuerdo nacional que establezca políticas de estado" y juzgó que "no se puede estar refundando el país cada cuatro años, porque en veinte años vamos a estar en el mismo lugar".



"Hay que hacer sí o sí acuerdos con todos los sectores", consideró el mandatario justicialista recientemente reelecto, quien señaló que evaluar la gestión de Macri es una tarea de "los argentinos".