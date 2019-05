La Fiscalía uruguaya pidió procesar al último detenido por el caso Lola Chomnalez como coautor del asesinato de la adolescente, en 2014, en el balneario de Barra de Valizas. Se trata de Ángel Moreira Martin, un cuidacoches apodado "El Cachila", que ya había estado detenido en la causa y había declarado en dos oportunidades.

"Los padres estaban esperando conocer la verdad y este es un hito transcendente en el expediente. Con esta medida creemos que la investigación empieza a arrojar un poco de luz y de paz", dijo uno de los abogados de la familia, Juan Williman.

El sospechoso, al que los investigadores identificaron con el apodo de "El Cachila", fue demorado tras ser nuevamente indagado en el marco de la causa por el fiscal Vaz.

"Me peché con ella. Ella venía por la playa caminando, yo iba para Valizas y ella iba para el otro lado. Yo venía de Aguas Dulces", relató el acusado. Según contó, Lola venía con "un short y una blusita fina" y él le ofreció "una estampita".

El fiscal remarcó que uno de los puntos "más impactantes" del testimonio del acusado fue cuando dijo que la chica comenzó a sentirse mal y él la llevó hasta el bosque detrás de los médanos donde se sentaron bajo la sombra de un árbol. "Yo le pregunté qué tenía y me dijo que se sentía mareada. Ahí se sentó y cayó de rodillas. Le tomé el pulso y me asusté, salí y me tomé el ómnibus para Montevideo", señaló el sospechoso.

"Se trató de una indagatoria en la que también participó una perito semióloga. Entre otras cosas, la perito logró determinar que el sospechoso, cuando hablaba de cosas que no le generaban preocupación tenia un lenguaje no verbal cómodo y cuando se le preguntaron cosas relativas al homicidio tenia gestos restrictivos, hacia ademas, y movimientos corporales. Eso complicó su situación", explicó el fiscal.

"El Cachila" es un vecino de Valizas que ya había sido detenido e indagado en el marco de la investigación, pero que finalmente fue excarcelado.

Ahora, el fiscal volvió a citarlo como sospechoso tras un nuevo impulso que tuvo la pesquisa con la declaración de algunos testigos, uno de los cuales implicó de manera directa a "El Cuchilla".

Lola (14) viajó a Barra de Valizas el sábado 27 de diciembre de 2014 y se alojó en la casa de su madrina, Claudia Fernández, que se encontraba junto a su esposo, Hernán Tuzinkevcih, y el hijo de éste.

Al día siguiente, la chica desapareció cuando salió a caminar por la playa y dos dí­as después fue encontrada asesinada a unos cuatro kilómetros de la casa, en una zona de médanos.

Mediante la autopsia se determinó que Lola murió por asfixia por sofocación y que presentaba varios cortes hechos con un arma blanca en distintas partes del cuerpo.

Durante la pesquisa, unas 30 personas, entre ellas la madrina de Lola y su esposo, quienes nunca más se contactaron con la familia Chomnalez, fueron detenidas como sospechosas y luego liberadas, al tiempo que se siguieron distintas pistas que posteriormente se descartaron.

También fue sometido a un estudio de ADN el hijastro de 14 años de la madrina de Lola, que estaba con ellos en Valizas, aunque ese estudio también dio negativo.

Uno de las cuestiones que no le cierra a la familia es todo lo relacionado al hallazgo de la mochila de Lola, encontrada en la playa el 14 de enero de 2015, es decir casi dos semanas después de que la hallaran asesinada.

En el interior de la mochila, junto con otras pertenencias, se halló un toallón playero que tení­a una mancha de sangre y desde entonces se comparó ese material genético con el de todos los detenidos que tuvo la causa, pero siempre dio negativo y por eso todos fueron liberados.