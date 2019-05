El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú condenó al abogado Gustavo Rivas a 8 años de prisión por "corrupción y promoción de la prostitución" en el caso de un menor de edad y lo absolvió en las otras 11 denuncias, en un juicio oral pero no público que comenzó el 1 de abril y tuvo más de 100 testigos en 12 audiencias.

Los fiscales Lisandro Beherán y Martina Cedrés habían pedido 25 años de prisión para el abogado, acusado de "corrupción y promoción de la prostitución" de 10 jóvenes de 15 y 16 años entre 1970 y 2010 en Gualeguaychú.

Los letrados hicieron el pedido en los alegatos de clausura ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, en el proceso oral pero no público que comenzó el 1 de abril, tuvo más de 100 testigos y tendrá el 22 de mayo el adelanto de la sentencia.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Asimismo, la abogada Estela Esnaola, representante de uno de los denunciantes, pidió siete años de prisión, mientras que mañana, durante la segunda jornada de alegatos -que también contará con la presentación del abogado defensor de Rivas, Raúl Jurado- el letrado querellante Alfredo Vitale pedirá una pena de siete años y medio.

Durante 12 audiencias, que se desarrollaron sin público, declararon más de un centenar de testigos ante los jueces Alicia Vivian, Arturo Dumón y Mauricio Deruri.

Durante cada una de las audiencias, miembros de la G "Rompiendo el silencio", que lucha contra el abuso infantil, estuvieron presentes en la puerta del tribunal.