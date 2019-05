Cuatro jóvenes murieron luego de un triple choque en el que intervinieron dos camiones y un auto, mientras circulaban por la Ruta Provincial 41, en el distrito bonaerense de San Miguel del Monte, 110 kilómetros al sur de la Capital Federal. El trágico accidente tuvo lugar este lunes cerca de las 20:00 en el kilómetro 98, cerca de la Estancia Benquerencia, cuando chocaron un camión Fiat Iveco con otro Scania con semi remolque, que circulaban desde General Belgrano a San Miguel del Monte y uno de ellos fue impactado por un Peugeot 408 Allure que iba en sentido contrario.

El auto de menor porte se incrustó contra el camión y se prendió fuego, mientras que sus cuatro ocupantes, todos mayores de edad oriundos de la localidad bonaerense de Ayacucho, murieron en el acto, mientras las llamas devoraron el vehículo.

La abogada que representa a la familia de otro de los chicos que murieron en el accidente denunció que hubo abuso de armas de fuego por parte de los policías durante la persecución. Lo mismo piensan familiares y amigos de las víctimas mortales del lamentable hecho.

Las víctimas son Danilo Sansone, Camila López, Gonzalo Domínguez y Aníbal Suárez.

Canal 26 estuvo en el lugar y habló en entrevista exclusiva con Mauricio, primo de Danilo, uno de los jóvenes fallecidos.

"Tuvimos una charla con la intendenta y con una responsable de seguridad, que nos informaron que desafectaron al comisario y a dos oficiales, que serían identificados como los que dispararon contra el auto en que iba mi primo con sus amigos", dijo.

Mauricio confirmó que "los chicos se habían juntado a cantar", algo que es habitual en la zona, cuando "el móvil de la policía los empezó a perseguir". Y agregó: "Las cámaras de la laguna muestran cuando los policías salen del móvil para disparar".

Según el primo de Danilo,"los chicos no habían cometido ningún delito" y "hubo un exceso y abuso de autoridad" de los oficiales policiales.