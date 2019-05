Rocío Guagliarello, de 13 años de edad, es la única sobreviviente del choque fatal en la ciudad de San Miguel del Monte, que se llevó la vida de 4 jóvenes y por el que varios policías fueron desafectados.

El estado de salud de la chica es delicado, según definió Dr. González Villamonte (MN: 113.616) subdirector general del Hospital de Alta Complejidad de El Cruce, en Florencio Varela, durante un parte oficial presentado por el establecimiento durante la mañana de este jueves.

El hecho tiene conmocionada a la sociedad argentina, mientras se trata de establecer la mecánica real de los sucesos que derivaron en la muerte de cuatro chicos.

"Rocío presenta un cuadro de politraumatismo grave, traumatismo craneoencefálico grave, una contusión pulmonar bilateral, laceración apática y una fractura de fémur y humero", aseveró el profesional de la medicina.

El médico informó que si bien "su vida corre peligro" el cuerpo médico que está tratando a la chica "conserva esperanzas, como lo hacen con todos los pacientes del centro de alta complejidad", pero son cautelosos por su "cuadro dinámico".

Consultado sobre los cuidados que se toman con los parientes de las victimas en este tipo de casos dijo: "La familia está siendo contenidas por nuestro personal de salud mental".