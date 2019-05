Dilema es la nueva serie de Netflix que viene con todos los ingredientes para hacer que sea una gran serie, porque Renée Zellweger va a jugar con nuestras percepciones, decisiones e ideas grandilocuentes.

Esta serie en formato thriller explora el efecto causa-reacción que se genera cuando aceptas un trato y consientes en hacer cosas muy arriesgadas que no están dentro de tu plan establecido. La responsable de ello es la actriz de Bridget Jones, una misteriosa mujer que tiene una propuesta irresistible para una pareja recién casada de San Francisco con problemas económicos.

Previo al estreno de la serie en la plataforma de streaming, habló sobre las decisiones que toma en su día a día. "No tiene sentido porque nunca se sabe. La vida te sorprende, nunca es lo que esperabas. Es mejor ahorrarse desilusiones y temores innecesarios. Trato de estar presente, vivir al día y ver lo que pasa", puntualiza.

"Lo que más me gusta de mi trabajo como actriz es todo lo que he aprendido, las experiencias de vida, la gente que he conocido, las oportunidades que nunca hubiera imaginado", relata.

Sobre la razón por la cuál decidió aceptar el papel, expresó que se debe al director, Mike Kelley. "Él es encantador e inteligente. Adoro lo que le motiva a escribir", apuntó. Sobre su personaje, Anne Montgomery, la oscarizada intérprete señala que se trata de una mujer "diabólica, atroz y osada. No hay nada más delicioso que hacer cada día lo que desearías hacer pero nunca harías", manifestó.

Los actores Jane Levy, Blake Jenner, Samantha Ware, Keith Powers, Daniella Pineda, Juan Castano, John Clarence Stewart y Dave Annable completan el reparto de esta nueva producción.

La serie se estrenó el 24 de mayo en la plataforma y cuenta con diez episodios.