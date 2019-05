Los Jaguares apuntalaron sus opciones de clasificar para las finales del Super Rugby con una trabajada victoria ante los NSW Waratahs (23-15).

Los Jaguares argentinos se pusieron cuatro puntos por encima de los Bulls en la conferencia sudafricana gracias a su victoria por 23-15 sobre los Waratahs, dando un duro golpe a las esperanzas del equipo de Sídney de alcanzar los playoffs.

El bien entrenado conjunto argentino llegó al partido en Sídney después de cinco victorias en los últimos seis duelos, siendo simplemente demasiado bueno para los Waratahs de Michael Hooper.

Noticias relacionadas

"Fue un juego físico. Conseguimos defender y mantener la posesión y ahí ganamos el partido", afirmó el capitán de los Jaguares, Pablo Matera. "Han sido unas buenas semanas. Nos quedan los Reds para acabar (su gira por Oceanía). Es un partido muy importante".

Un intenso período de presión dio sus frutos en el minuto 25 cuando el wing Ramiro Moyano recibió una pelota rasa de Jerónimo de la Fuente para lograr el try.

Bernard Foley añadió tres puntos a su equipo pero Domingo Miotti convirtió un penal y puso a los visitantes 10-3 arriba al descanso.

Moyano logró su segundo try culminando un contrataque para poner a los suyos con una ventaja de 17-3 antes de que los Waratahs consiguieran un try penal y rugieran cuando Curtis Rona sumó un try.

Pero Foley falló la conversión y dos penales de Joaquín Díaz Bonilla sellaron el triunfo.