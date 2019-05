River celebra su 118° cumpleaños y lo hizo con un festejo inolvidable: se estrenó un mural frente al Monumental en homenaje a los campeones de América, que hicieron historia en Madrid en la final de la Libertadores ante Boca.

La iniciativa fue motorizada por el Departamento Cultural de la institución y el muralista Maximiliano Bagnasco, hincha de River, fue el encargado de de dar forma a esta obra de arte, ubicada en la esquina de Figueroa Alcorta y Victorino De la Plaza, justo frente al Monumental.

En el mural se ven los rostros de Marcelo Gallardo, Leonardo Ponzio, Gonzalo Martínez, Juan Fernando Quintero, Franco Armani, Lucas Pratto y Jonathan Maidana junto al trofeo de la Copa Libertadores.

El acto se llevó a cabo con la presencia de muchísimos hinchas de River autoconvocados, en unas pinturas que quedarán impregnadas en la memoria de todos los fanáticos.