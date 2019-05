Marcela Tinayre volvió a remplazarla en su programa a su madre, Mirtha Legrand, en La Noche de Mirtha. La hija de la diva confesó que estaba muy nerviosa.

"Está regia, fantástica. Quiero aclarar que a mi madre le sacaron los puntos el jueves, por lo cual no era conveniente que esté acá en el piso. No pidamos tan rápido las cosas cuando son cuestiones de salud. No son cuestiones graves, pero son cuestiones de salud", dijo la conductora.



Le envió un saludo a su madre y adelantó: "Creo que el fin de semana que viene ella va a estar. Lo van a anunciar, por supuesto".

A pesar de haber reemplazado a su madre también el fin de semana pasado, confesó: "Les juro que es verdad: estoy más agitada que el fin de semana anterior. Mucho más. Yo dije: 'Hoy ya va a estar, yo la veo desde casa'. Y nada de eso".

Legrand debió someterse a una intervención quirúrgica el domingo 12 por una obstrucción intestinal. A través de una llamada telefónica, el fin de semana pasado la Chiqui llevó tranquilidad a todos los que la siguen.