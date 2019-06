El ministro de Justicia, Germán Garavano, presentó hoy en el Senado el proyecto de ley para el nuevo Código Penal y destacó que está "basado en problemas reales de la sociedad, no es una construcción teórica ni dogmática, sino una norma que nos permita vivir en paz".



Junto a los miembros de la comisión de juristas que redactó la iniciativa del Gobierno, Garavano destacó los "avances" del nuevo Código en materia de violencia de género, ciberdelitos, siniestros viales (donde se incorpora el delito de "peligro abstracto") y en situaciones de aborto no punible.



Durante la reunión de la Comisión de Justicia del Senado, los especialistas remarcaron que el Código Penal actual tiene 320 artículos y el nuevo pasa a 540, al tiempo que precisaron que en esos poco más de 200 artículos de diferencia se encuentran las 900 leyes penales que se aprobaron en los últimos 100 años.



"Es un Código Penal posible, basado en la vida cotidiana y problemas reales de la sociedad, no es una construcción teórica ni dogmática, es una norma que nos permita vivir en paz, respetar la ley", señaló el ministro de Justicia y Derechos Humanos durante la audiencia.



El funcionario nacional subrayó que el nuevo Código "avanza y consolida todo lo que tiene que ver con violencia de género, ciberdelitos e incorpora el régimen penal de las empresas para que las que cometan delitos sean sancionadas más allá de la responsabilidad de los miembros del directorio".



También puso de relieve como una "innovación valiosa" el tema de "los delitos viales" al incorporar la figura del "peligro abstracto" para quienes conduzcan bajo el efecto del alcohol y quienes "exceden en más de 60 kilómetros por hora la velocidad permitida".

Este fue uno de los temas más desarrollados por los especialistas de la comisión redactora como el funcionario del Ministerio de Justicia Carlos González Guerra, quien explicó que se penará "a aquel que va a 60 kilómetros por encima de la velocidad permitida, aquel que tiene en sangre estupefacientes, no importa la cantidad, y a aquel que duplique el mínimo de alcohol en sangre permitido".



Aborto no punible



El presidente de la comisión redactora, el camarista Mariano Borinsky, señaló durante la audiencia que "se tomó en cuenta el debate en el Congreso" de 2018 y se siguió "el criterio aplicado por la Corte Suprema en el fallo FAL" sobre las situaciones de aborto no punible.

Además, indicó que se incorpora una cláusula en la que la mujer "podrá ser eximida de la pena de prisión" y se contempla "la libre disposición de su cuerpo" en casos de violencia obstétrica.

Fuentes de la Comisión de Justicia del Senado indicaron a NA que este artículo del proyecto es criticado tanto por la campaña por la legalización del aborto como por los sectores que rechazan esa posibilidad.



Decomiso y penas alternativas



Por otro lado, Borinsky remarcó que el objetivo fue lograr que "no sea un Código Penal de laboratorio sino un Código Penal práctico".



El camarista indicó que el proyecto también autoriza el decomiso en delitos de corrupción y narcotráfico antes de que haya una condena penal y señaló que "no hay derecho de propiedad sobre el producto del delito".



A su turno, el camarista Carlos Mahiques destacó que el nuevo Código intenta "diversificar la pena restrictiva de la libertad" con "medidas asistenciales y de vigilancia entre o después de la pena privativa de la libertad".



Según explicó, la "prisión domiciliaria" regirá cuando las penas "no excedan los tres años".

En declaraciones a NA, el senador entrerriano Pedro Guastavino (PJ), que preside la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, señaló que se intentará avanzar en las próximas semanas con "audiencias con jueces, abogados y distintas instituciones" para discutir el proyecto.

No obstante, otras fuentes parlamentarias deslizaron que será complejo aprobar la iniciativa en medio del año electoral, por la eventual baja asistencia de legisladores que se encuentran abocados a la campaña.