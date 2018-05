VIDEO VIRAL: el "nene fantasma" que se hamaca en una plaza de Maipú

Los habitantes del barrio Ferroviario de Maipú, en la provincia argentina de Mendoza, no salen de su asombro y todavía no pueden creer lo que han presenciado.

Una de las hamacas de una plaza se movía sola y no son pocos los que creen que se trata de otro misterioso caso de un "nene fantasma" que "se divierte" solo en el lugar.

Las imágenes del hecho tan extraño quedó grabado en video por una mujer que pasaba por la plaza y no daba crédito a lo que estaba viendo.

Todo sucedió en el espacio verde Capitán José Daniel Vazquez -bautizado así en honor a un piloto caído en Malvinas-, entre las calles El Norteño y Virgen de Lourdes.