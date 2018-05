Marcos Peña: "La culpa de que gastemos más de lo que tenemos es de los argentinos"

En una semana con subida de dólar y en negociaciones con FMI por pedido de auxilio financiero. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, remarcó la necesidad de "acelerar la reducción del déficit", y el camino es el Presupuesto 2019 en el marco de "un gran acuerdo nacional" de todos los sectores con "apertura, generosidad y responsabilidad".

Asimismo, afirmó que el Gobierno tiene "todas las herramientas" para "superar las turbulencias" cambiarias y ratificó "la plena confianza" en el Banco Central.



Y agregó: "La culpa de que gastemos más de lo que tenemos es de los argentinos. Hay que resolver todo en el marco del diálogo. Tenemos un liderazgo responsable. González Fraga está confirmado como titular del Banco Nación."

Así explicó Peña los términos de lo que será el futuro económico, en declaraciones formuladas a la prensa al término de la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri en la Casa de Gobierno.

"El marco para un gran acuerdo nacional es el presupuesto 2019, donde todas la partes, nos tendremos que sentar con apertura,generosidad y responsabilidad, para no mentirle mas a la gente, nopodemos seguir pensando que la culpa es de otros", afirmó el Jefede Ministros.

Además aseguró que “estamos en el camino correcto, pero tenemos que acelerarlo”, dijo en un diálogo con periodistas en la Casa Rosada.